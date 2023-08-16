С оскароносной Хелли Берри: все, что стоит знать о новом фильме The Mothership на Netflix

"Материнский корабль" (The Mothership) – это крупный научно-фантастический триллер Netflix из Голли Берри в главной роли, который должен был выйти на стриминг еще в прошлом году. Впрочем, новой даты премьеры до сих пор нет.

Автором фильма стал Мэтью Чарман, номинированный на Оскар за сценарий к ленте "Мост шпионов" с Томом Генксом в главной роли. "Материнский корабль" также станет режиссерским дебютом Чармана.

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Среди продюсеров будут сама Хелли Берри, Дэнни Стилльман, Фред Бергер и Брайан Кавана-Джонс.

Сюжет фильма "Материнский корабль"

Сара Морс отправляется в увлекательной квест через год после того, как ее муж исчезает при сложных обстоятельствах из их отдаленного сельскохозяйственного имения. Обнаружив загадочный внеземной артефакт под своим жильем, Сара и ее дети начинают безумную миссию, чтобы найти ее пропавшего мужа, отца, и, прежде всего, узнать всю правду об этой запутанной головоломке.

Актерский состав

Главную роль сыграет Хелли Берри, известная своими ролями в следующих фильмах:

"Люди Икс"

"Джеймс Бонд"

"Бал монстров"

"Джон Вик" и т.д.

Кроме нее, к фильму привлечены актеры Омари Гардвик, Джон Ортис, Молли Паркер, Мэрилин Буш и другие.

Съемки проекта

Впервые проект был представлен еще в феврале 2021 года. Съемки фильма The Mothership от Netflix начались в июне 2021 года (как сообщается, 14 июня) и завершились в середине августа того же года. Производство проходило в Бостоне, Массачусетсе, США. Некоторые съемки также происходили в Норвуде, штат Массачусетс.

Кадр из фильма "Материнский корабль" / Netflix