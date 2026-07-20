Как сообщает People, сегодня актрисе исполняется 38 лет. Бывшая детская звезда давно не снимается в большом кино, стала писательницей, активисткой, много пишет о книгах, психическом здоровье и общественных темах. Однако ее до сих пор спрашивают о продолжении "Матильды".



Мара Уилсон / Фото из инстаграма звезды



По словам актрисы, большинство сразу предлагает очевидный вариант: мол, пусть у Матильды будет дочь, которая тоже раскроет в себе сверхспособности. Но Уилсон считает, что это противоречит самой истории.

Она объяснила, почему способности Матильды появились не случайно. Они стали следствием тяжелого детства, жестокого отношения родителей и необходимости защищаться. Именно благодаря трудностям героиня раскрыла в себе внутреннюю силу, нашла опору в образовании, книгах и людях, которые ее любили.

Матильда никогда бы не воспитала собственного ребенка так, чтобы тот пережил нечто подобное, – фактически подытожила Уилсон.

Уилсон также призналась, что когда-то ее раздражало, когда все называли ее Матильдой. Сейчас она смотрит на это иначе: говорит, с годами они с героиней как будто стали похожими. Любовь к книгам, литературе и разговорам о психическом здоровье – все это, по ее мнению, вполне подошло бы и самой Матильде.

Несмотря на оглушительный успех картины, Мара с теплотой вспоминает режиссера Дэнни Де Вито, который поддерживал ее семью в самый тяжелый период, когда ее мама боролась с раком.



Напомним, что именно сейчас обсуждаются возможные съемки продолжения фильма "Освободите Уилли".