Триллер "Между нами" с Ирмой Витовской презентовали на Одесском кинофестивале

Фильм "Между нами" 16 августа был представлен на кинорынке в рамках Одесского международного кинофестиваля. Ленту презентовали генеральный продюсер Центра Up Ua Studio Полина Герман, PR-директор фильма София Богатова и исполняющий одну из ключевых ролей Михаил Дзюба.

Это первый шаг, который команда кинофильма сделала к украинскому зрителю после полного завершения работы над лентой, сдачи материалов картины и отчетности в Госкино. Об этом сообщила Up Ua Studio.

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Трейлер и презентация фильма были восприняты будущими прокатчиками тепло и с интересом. В кулуарах после завершения презентации продюсер фильма Полина Герман ответила на многочисленные вопросы представителей кинотеатров и сетей из разных уголков Украины, что дает нам право надеяться, что уже в следующем прокатном году картина дойдет до как можно большего количества национальных ценителей хорошего кино.



Кадр из фильма / Фото Up Ua Studio

"Мы очень рады представить наш фильм на кинорынке Одесского кинофестиваля, рассказать о нем кинотеатрам и представить наш фильм украинским дистрибьюторам. В этот момент мы ведем переговоры с дистрибьюторами и телеканалами. Планируем премьеру и выход нашего фильма в прокат осенью 2022 года", – прокомментировала продюсер Полина Герман.

Творческая команда

" – это психологический триллер снятый в 2020 году за счет Госкино Украины. Фильм стал победителем 11 питчинга Госкино и получил 100% государственного финансирования в размере почти 11 млн гривен. Производством ленты занимается продакшен Up Ua Studio, продюсер Полина Герман.

Режиссер – Соломия Томащук, оператор-постановщик – Юрий Дунай. Они также являются соавторами идеи фильма и сценария. Художник-постановщик Юрий Григорьевич.



О фильме "Между нами" / Фото Up Ua Studio

Актерский состав

Анастасия Пустовит;

Ирма Витовская;

Дмитрий Сова;

Евгений Ефремов;

Михаил Дзюба;

Евгений Ламах;

Сергей Детюк.

"Между нами" 2022: смотрите трейлер