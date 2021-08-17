16 августа в рамках Одесского международного кинофестиваля стартовал традиционный Летний Кинорынок. Оля Полякова со своей командой представили комедию "Звезды по обмену" и объявили дату выхода ленты – 1 января 2022 года. Об этом 24 каналу сообщила FILM.UA Group.

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Оля Полякова также отметила, что "Звезды по обмену" – ее первый продюсерский опыт.

Сюжет комедии

"Звезды по обмену" – легкая рождественская история для всей семьи, в которой вместе с Олей Поляковой главную роль сыграл лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. В основе фильма – комедийное противостояние двух лидеров музыкальной индустрии, а также неожиданное актерское перевоплощение Поляковой, которая будет играть мужскую роль.

"Звезды по обмену" 2022: смотрите тизер

По словам артистки, эта роль для нее в чем-то автобиографическая, так как отсылает к самому главному – к тому, насколько важна семья в жизни человека. Однако, в реальности ей удалось понять это раньше, чем ее киногероине – в период, когда она только "стучала в дверь шоу-бизнеса" и делала свои первые шаги.



Оля Полякова и Михаил Ясинский / Фото FILM.UA Group

Оля Полякова отметила: "Сейчас мне легче переносить какие-то неудачи, комментарии хейтеров – все, что беспокоит тревожную душу артиста, потому что я знаю, что самые главные люди ждут тебя дома. Это фильм об амбициях и о том, что в борьбе за успех мы не замечаем главного. А главное – это семья, близкие, родные".



Презентация фильма "Звезды по обмену" / Фото FILM.UA Group

По словам певицы, идея фильма принадлежит ее продюсеру и партнеру Михаилу Ясинскому, а его производством занимались компании Secret Service Entertainment Agency и KINOROB при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.



Оля Полякова и Михаил Ясинский / Фото FILM.UA Group

Полякова описывает "Звезды по обмену" как добрый, смешной, семейный фильм, в котором нашлось место всему: как любовно-драматической линии, так и сценам с погонями.

Приходите смотреть наш фильм, вам будет тепло после его просмотра. Он вызывает лучшие чувства, оставляет неповторимое послевкусие и желание быстрее оказаться в кругу семьи!,

– делится Оля Полякова.



Оля Полякова в фильме "Звезды по обмену" / Фото FILM.UA Group