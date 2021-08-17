16 серпня в межах Одеського міжнародного кінофестивалю стартував традиційний Літній Кіноринок. Оля Полякова зі своєю командою презентували комедію "Зірки за обміном" та оголосили дату виходу стрічки – 1 січня 2022 року. Про це 24 каналу повідомила FILM.UA Group.

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Оля Полякова також наголосила, що "Зірки за обміном" – її перший продюсерський досвід.

Сюжет комедії

"Зірки за обміном" – легка різдвяна історія для всієї родини, в якій разом з Олею Поляковою головну роль зіграв лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома. В основі фільму – комедійне протистояння двох лідерів музичної індустрії, а також несподіване акторська перевтілення Полякової, яка буде грати чоловічу роль.

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За словами артистки, ця роль для неї в чомусь автобіографічна, бо відсилає до найголовнішого – до того, наскільки важлива сім'я в житті людини. Однак, в реальності їй вдалося зрозуміти це раніше, ніж її кіногероїні – в період, коли вона тільки "стукала у двері шоу-бізнесу" і робила свої перші кроки.



Оля Полякова та Михайло Ясинський / Фото FILM.UA Group

Оля Полякова зазначила: "Зараз мені легше переносити якісь невдачі, коментарі хейтерів – все, що турбує тривожну душу артиста, тому що я знаю, що найголовніші люди чекають на тебе вдома. Це фільм про амбіції й про те, що в боротьбі за успіх ми не помічаємо головного. А головне – це сім'я, близькі, рідні"



Презентація фільму "Зірки за обміном" / Фото FILM.UA Group

За словами співачки, ідея фільму належить її продюсеру і партнеру Михайлу Ясинському, а його виробництвом займалися компанії Secret Service Entertainment Agency і KINOROB за підтримки Державного агентства України з питань кіно.



Оля Полякова та Михайло Ясинський / Фото FILM.UA Group

Полякова описує "Зірки за обміном" як добрий, смішний, сімейний фільм, в якому знайшлося місце всьому: як любовно-драматичної лінії, так і сценам з погонями.

Приходьте дивитися наш фільм, вам буде тепло після його перегляду. Він викликає найкращі почуття, залишає неповторний післясмак і бажання швидше опинитися в колі родини!,

– ділиться Оля Полякова.



Оля Полякова у фільмі "Зірки за обміном" / Фото FILM.UA Group