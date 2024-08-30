Эти телефонные диалоги показывают, как война воспринимается "мирными" гражданскими, которые не только поддерживают насилие, но и показывают моральную деградацию российского общества. В материале Кино 24 читайте подробности о ленте.

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В Украине вышел фильм "Мирные люди": о чем лента

"Мирные люди" – это не просто фильм о войне, это свидетельство того, как война влияет на обе стороны войны, раскрывая лицемерие и равнодушие к страданиям людей. Благодаря перехваченным звонкам, зрители получают возможность услышать настоящие мысли российских военных и их родных, значительно отличающиеся от официальной пропаганды.

Лента исследует природу российского империализма и разрушение моральных норм в обществе, которое поддерживает агрессию.

"Мирные люди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мирные люди" демонстрирует, как оккупанты обсуждают ход военных действий, делятся ужасными деталями с поля боя и выражают свою позицию относительно так называемой "спецоперации". Эти разговоры не только показывают, как война разрушает жизнь украинцев, но и раскрывают моральное состояние самих оккупантов и их родных.