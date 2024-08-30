Ці телефонні діалоги показують, як війна сприймається "мирними" цивільними, які не лише підтримують насильство, але й показують моральну деградацію російського суспільства. У матеріалі Кіно 24 читайте подробиці про стрічку.

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В Україні вийшов фільм "Мирні люди": про що стрічка

"Мирні люди" – це не просто фільм про війну, це свідчення того, як війна впливає на обидві сторони війни, розкриваючи лицемірство й байдужість до страждань людей. Завдяки перехопленим дзвінкам, глядачі отримують змогу почути справжні думки російських військових і їхніх рідних, що значно відрізняються від офіційної пропаганди.

Стрічка досліджує природу російського імперіалізму та руйнування моральних норм у суспільстві, яке підтримує агресію.

"Мирні люди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирні люди" демонструє, як окупанти обговорюють хід воєнних дій, діляться жахливими деталями з поля бою та висловлюють свою позицію щодо так званої "спецоперації". Ці розмови не лише показують, як війна руйнує життя українців, а й розкривають моральний стан самих окупантів і їхніх рідних.