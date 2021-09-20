Фильм с Моникой Белуччи, номинированный на Оскар, выйдет в прокат в октябре
Источник:24 канал
На большие экраны фильм с участием Моники Белуччи "Человек, который продал свою кожу" выйдет 14 октября. Вдохновленная реальными событиями лента сначала прогремела на Венецианском кинофестивале, а впоследствии стала номинанткой на премию Оскар.
Сюжет картины
"Человек, который продал свою кожу" – кинокартина тунисского режиссера Каутер Бен Гании, которая рассказывает про молодого амбициозного сирийца, бежавшего из своей страны в Ливан, чтобы избежать войны. Об этом сообщает пресс-служба фильма "Артхаус Трафик".
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Чтобы иметь возможность путешествовать по Европе и жить со своей возлюбленной, он соглашается на необычную татуировку на своей спине от одного из самых популярных современных художников. Превратив собственное тело в ценное произведение искусства, парень понимает, что его решение на самом деле вовсе не означает свободу.Интересно! Фильм вдохновлен реальной историей: в 2006 году известный бельгийский художник Вим Дельвуа создал работу "Тим", использовав как полотно спину живого человека. С тех пор мужчина, которому сделали татуировку, провел тысячи часов, служа артобъектом в разных галереях мира. "Работа" даже была один раз продана на аукционе. В фильме Вим Дельвуа исполняет эпизодическую роль.
Кадр из фильма / Фото пресс-службы фильма"Артхаус Трафик"
Актерский состав
Одну из ключевых ролей в ленте играет Моника Белуччи. По словам режиссера, актрисе прислали сценарий без всяких надежд на согласие, но прочитав текст всего один раз, Белуччи без колебаний согласилась на роль.
В ленте также сыграли:
- Яхья Магайни;
- Дея Лиан;
- Коэн Де Боу;
- Саад Лостан;
- Кристиан Вадим и другие.
Моника Белуччи / Фото пресс-службы фильма"Артхаус Трафик"
Премьера фильма и дата выхода
- Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2020 году, где режиссер Каутер Бен Гания получила награду Edipo Re, а актер Яхья Магайни – Приз за лучшую актерскую игру секции "Горизонты". Позже картина была выдвинута на Оскар от Туниса и получила номинацию в категории "Лучший международный фильм";
- Украинская премьера состоялась на Одесском международном кинофестивале 2021 года;
- В прокат лента выйдет 14 октября 2021 года.
Фестивали и награды
- Награда Edipo Re и Приз лучшему актеру секции "Горизонты", Венецианский международный кинофестиваль, 2020 год;
- Победа в номинации "Лучший сценарий", Стокгольмский международный кинофестиваль, 2020 год.
"Человек, который продал свою кожу" 2021 год: смотрите трейлер