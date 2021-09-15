В "Столкновении" есть немало неожиданных моментов, которые добавляют ленте любопытства и держат зрителя в напряжении. Фильм действительно стоит того, чтобы его посмотреть. Начало – обычный научно-фантастический триллер, но он не теряет напряжения и интриги в течение всей ленты.

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Сюжет "Столкновения"

Бывший морской пехотинец Малик Хан умеет видеть опасность и оценивать возможные риски. Однажды он увидел инопланетных жуков, которые незаметно захватывали контроль над людьми. Мужчина не способен защитить весь мир, но он может защитить двух маленьких сыновей. Ради этого он даже похищает их из дома экс-жены.

Каждое движение Малика Хана наполнено магнетизмом и загадочностью. В фильме он не только защитник, но и отец – он играет с сыновьями и так же умело защищается от гибрида человека и насекомого.

Весь фильм напряжение не исчезает, а вот финал создатели ленты решили сделать не таким трагическим, которым он мог бы быть. Все для того, чтобы триллер привлекал внимание большего количества ценителей кинематографа.