В "Столкновении" есть немало неожиданных моментов, которые добавляют ленте любопытства и держат зрителя в напряжении. Фильм действительно стоит того, чтобы его посмотреть. Начало – обычный научно-фантастический триллер, но он не теряет напряжения и интриги в течение всей ленты.
К теме Голливудская элегантность в Торонто: образы звезд на красной дорожке кинофестиваля
Сюжет "Столкновения"
Бывший морской пехотинец Малик Хан умеет видеть опасность и оценивать возможные риски. Однажды он увидел инопланетных жуков, которые незаметно захватывали контроль над людьми. Мужчина не способен защитить весь мир, но он может защитить двух маленьких сыновей. Ради этого он даже похищает их из дома экс-жены.
Каждое движение Малика Хана наполнено магнетизмом и загадочностью. В фильме он не только защитник, но и отец – он играет с сыновьями и так же умело защищается от гибрида человека и насекомого.
Весь фильм напряжение не исчезает, а вот финал создатели ленты решили сделать не таким трагическим, которым он мог бы быть. Все для того, чтобы триллер привлекал внимание большего количества ценителей кинематографа.
Фильм "Столкновение" / Фото KinoNews
Локация съемки
Оператором фильма стал Бенджамин Кракун, который соединил невероятные пейзажи Калифорнии и Невады с видами заброшенных шахт и маленьких городов. Напряженная атмосфера американского городка, в котором происходят все действия, пугает и одновременно завораживает зрителя. Особую загадочность добавляет музыка кинокомпозитора Джеда Курзеля, звучащая на протяжении всего фильма.
Блестящая игра актеров, режиссерская и операторская работы помогли "Столкновению" стать одним из самых амбициозных фильмов этого года. Поэтому лента может занять главную кинопремию – Оскар.
Премьера фильма состоялась 3 сентября на фестивале в Теллуриде. На экраны должен выйти 10 декабря.