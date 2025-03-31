Боремся за правду, – новый фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил престижную награду

Новая документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получила престижную награду F:ACT Award на копенгагенском фестивале документального кино CPH:DOX.

Украинский режиссер прокомментировал международное признание фильма. Сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу режиссера.

Интересно Новый украинский криминальный сериал, о котором гудит вся сеть: где смотреть "Телохранитель"

Известно, что награда F:ACT Award присуждается за выдающиеся работы на пересечении журналистики и кинематографа.

Несмотря на то, что Мстислав Чернов не смог лично присутствовать на церемонии награждения, он записал видеообращение.

Для меня эта награда имеет особое значение. Это трудное время для Украины. Это трудное время для украинских кинематографистов. Но именно сейчас мы боремся за правду, за выживание, за то, чтобы наши истории не были забыты. И эта награда – это еще одно доказательство того, что нас слышат и видят,

– подчеркнул режиссер.

Он также выразил благодарность членам жюри и творческой команде, среди которых Мишель Мизнер, Александр Бабенко, Рейни Аронсон-Рат и Сэм Слейтер.

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"

Документальную ленту создали в сотрудничестве с Associated Press и PBS Frontline.

В фильме рассказывается о боях за село Андреевка, расположенное в 10 километрах от Бахмута. "2000 метров до Андреевки" показывает, как украинским военным из Третьей отдельной штурмовой бригады удалось освободить населенный пункт от российских оккупантов.

Работа над фильмом длилась около полутора лет, а непосредственные съемки начались в сентябре 2023 года в условиях активных боевых действий.

Напомним, "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил Оскар-2024 как лучший документальный фильм.