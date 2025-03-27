Это новейшая 8-серийная криминальная мелодрама с острым сюжетом. Если вы уже посмотрели "Парочку следователей" и "Ключи от правды", эта лента точно придется вам по вкусу. В материале Кино 24 рассказываем, где можно посмотреть сериал.

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Где смотреть сериал "Телохранитель"

Если вы ищете, где посмотреть ленту, то на официальном YouTube-канале СТБ просмотр сериала сейчас доступен только для спонсоров канала. Поэтому, если вы хотите получить доступ к самым свежим эпизодам, можете стать одним из спонсоров.

"Телохранитель": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако, если такой возможности нет, то вы можете просматривать новые эпизоды посерийно на телеканале СТБ. Сериал показывают по две серии, начало в 20:00.

В главных ролях: Екатерина Школа, Сергей Журавлев, Федор Гуринец, Фатима Горбенко и другие.

По сюжету, из-за трагической гибели родителей в ДТП 5 лет назад Екатерина Бойко стала единственной наследницей холдинга, который с нуля создал ее папа. Однако там, где есть большие деньги, всегда есть много лжи. Клубок таких тайн прошлого придется распутывать Кате.