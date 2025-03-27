Це найновіша 8-серійна кримінальна мелодрама з гострим сюжетом. Якщо ви уже переглянули "Парочку слідчих" та "Ключі від правди", ця стрічка точно буде вам до смаку. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де можна подивитись серіал.

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Де дивитись серіал "Тілоохоронець"

Якщо ви шукаєте, де подивитись стрічку, то на офіційному YouTube-каналі СТБ перегляд серіалу зараз доступний тільки для спонсорів каналу. Тому, якщо ви хочете отримати доступ до найсвіжіших епізодів, можете стати одним зі спонсорів.

"Тілоохоронець": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак, якщо такої змоги немає, то ви можете переглядати нові епізоди посерійно на телеканалі СТБ. Серіал показують по дві серії, початок о 20:00.

У головних ролях: Катерина Школа, Сергій Журавльов, Федір Гуринець, Фатіма Горбенко та інші.

За сюжетом, через трагічну загибель батьків у ДТП 5 років тому Катерина Бойко стала єдиною спадкоємицею холдингу, який із нуля створив її тато. Однак там, де є великі гроші, завжди є багато брехні. Клубок таких таємниць минулого доведеться розплутувати Каті.