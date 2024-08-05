Фильм Птушкина "Мы, наши любимцы и война" вышел на Netflix

Документальный фильм о спасении животных во время войны "Мы, наши любимцы и война" появился на стриминговой платформе Netflix.

Его снял тревел-блогер Антон Птушкин. Лента показывает истории людей и их домашних животных в начале полномасштабного вторжения в Украину. В фильме задокументировано, как вывозили кошек и собак, и даже медведей, львов, хамелеонов и других экзотических животных. Кроме того, в фильме показано иностранцев, которых поразил героический подвиг украинцев.

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"Мы, наши любимцы и война" на Netflix

Новость о появлении фильма "Мы, наши любимцы и война" появилась на инстаграм-странице собаки-пиротехника пса Патрона, где он позирует на фоне кадров со своим участием в фильме.

Лизь всем кто посмотрит. "Мы, наши любимцы и война", – уже доступно на Netflix,

– лаконично отмечено в заметке.

Черниговский пес Патрон стал талисманом пиротехников ГСЧС Украины и известной собакой на всю страну, поэтому стал одним из главных героев в документальном фильме. Поэтому у него появился инстаграм с более 400-тысячной аудиторией.

Документальная лента "Мы, наши любимцы и война" в апреле установила рекорд в украинском кинопрокате. За первый уикенд в национальном прокате он собрал 2,3 миллиона гривен. Это больше, чем самый кассовый украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" заработал за 16 уикендов.

Фильм является первым полнометражным произведением Птушкина, снятым в сотрудничестве с Канадой. Над лентой блогер работал 1,5 года.