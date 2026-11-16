Украинский фильм "На драйве" получил международную кинопремию в Голливуде

Украинский фильм "На драйве" получил награду International Motor Film Awards 2026, которая присуждается за достижения в сфере автомобильного кино. Фильм победил в номинации Best Drama Feature – "Лучший полнометражный художественный фильм".

Церемония награждения состоялась 14 ноября в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе. Эту премию считают одной из самых престижных в мире автомобильного кино, а саму награду нередко называют "Оскаром автомобильного мира".

О чем рассказывает фильм?

Продюсер фильма Алена Тимошенко подчеркнула, что эта победа является важным признанием украинского кинематографа на международном уровне. По ее словам, особенно ценно то, что украинские истории привлекают внимание мировой аудитории во время полномасштабной войны.

Мы сняли фильм о молодежи, которая продолжает жить, мечтать и любить даже во время войны. И сегодня эта история победила в Голливуде,

– отметила продюсер.

"На драйве": смотрите трейлер фильма

В центре сюжета "На драйве" – молодежь из прифронтового Харькова. Уличные гонки для героев становятся способом почувствовать свободу, рисковать и не отказываться от полноценной жизни, несмотря на войну.

Победа на International Motor Film Awards 2026 стала еще одним международным признанием украинского кино. Интересно, что среди предыдущих лауреатов – голливудский фильм "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом.