Український фільм "На драйві" здобув міжнародну кінопремію в Голлівуді

Церемонія нагородження відбулася 14 листопада в Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелесі. Цю премію вважають однією з найпрестижніших у світі автомобільного кіно, а нагороду нерідко називають "Оскаром автомобільного світу".

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Про що розповідає стрічка?

Продюсерка фільму Альона Тимошенко наголосила, що ця перемога є важливим визнанням українського кінематографа на міжнародному рівні. За її словами, особливо цінно, що українські історії отримують увагу світової аудиторії під час повномасштабної війни.

Ми зняли фільм про молодь, яка продовжує жити, мріяти й любити навіть під час війни. І сьогодні ця історія перемогла в Голлівуді– зазначила продюсерка.

"На драйві": дивіться трейлер фільму

У центрі сюжету "На драйві" – молодь із прифронтового Харкова. Вуличні перегони для героїв стають способом відчути свободу, ризикувати та не відмовлятися від повноцінного життя, попри війну.

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Перемога на International Motor Film Awards 2026 стала ще одним міжнародним визнанням українського кіно. Цікаво, що серед попередніх лауреатів – голлівудський фільм "Місія нездійсненна: Фолаут" із Томом Крузом.