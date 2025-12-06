Какой фильм посмотреть вечером, когда хочется посмеяться

Вот и пришли долгожданные выходные – время, когда стоит отдохнуть, провести время с родными или друзьями. Завершить день можно за просмотром интересного фильма, чтобы добавить зимнему вечеру больше уюта.

Какую ленту посмотреть вечером, чтобы посмеяться.

Какой фильм посмотреть, чтобы посмеяться?

Наша редакция предлагает посмотреть вечером на выходных романтическую комедию "Пара на праздники". Лента режиссера Джона Уайтселла вышла в 2020 году, а главные роли в ней сыграли Эмма Робертс и Люк Брейси.

В фильме рассказывается о Слоан и Джексоне, которые ненавидят праздники. В этот период они остаются одни, идут на свидания в слепую, которые организовывают родственники, или проводят время за детским столом.

Главные герои встречаются во время плохого Рождества. Они заключают соглашение, которое заключается в том, чтобы быть "плюс один" друг для друга на празднованиях следующего года. Слоан и Джексона объединяет нелюбовь к праздникам, мужчина и женщина уверены, что между ними нет романтики, поэтому они становятся идеально парой на праздники.

"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер фильма

Для справки! Рейтинг IMDb комедии "Пара на праздники" 6.2/10.

Кроме Эммы Робертс и Люка Брейси в ленте сыграли Эндрю Бачелор, Джессика Кэпшоу, Маниш Даял, Алекс Моффат, Джейк Мэнли, Синти Ву, Фрэнсис Фишер, Кристин Ченовет, Дэн Лориа, Карл Макдавелл и другие.

