Який фільм подивитися ввечері, коли хочеться посміятися

Ось і прийшли довгоочікувані вихідні – час, коли варто відпочити, провести час з рідними або друзями. Завершити день можна за переглядом цікавого фільму, аби додати зимовому вечору більше затишку.

24 Канал розповість, яку стрічку подивитися ввечері, щоб посміятися. Тож готуйте попкорн та інші смаколики, збирайте найближчих, розслабляйтесь і забудьте про всі справи!

Який фільм подивитися, щоб посміятися?

Наша редакція пропонує подивитися ввечері на вихідних романтичну комедію "Пара на свята". Стрічка режисера Джона Вайтселла вийшла у 2020 році, а головні ролі в ній зіграли Емма Робертс і Люк Брейсі.

У фільмі розповідається про Слоан і Джексона, які ненавидять свята. У цей період вони залишаються одні, йдуть на побачення в сліпу, які організовують родичі, або проводять час за дитячим столом.

Головні герої зустрічаються під час поганого Різдва. Вони укладають угоду, яка полягає в тому, щоб бути "плюс один" одне для одного на святкуваннях наступного року. Слоан і Джексона об'єднує нелюбов до свят, чоловік і жінка впевнені, що між ними немає романтики, тож вони стають ідеально парою на свята.

"Пара на свята": дивіться онлайн трейлер фільму

Для довідки! Рейтинг IMDb комедії "Пара на свята" 6.2/10.

Окрім Емми Робертс та Люка Брейсі у стрічці зіграли Ендрю Бачелор, Джессіка Кепшоу, Маніш Даял, Алекс Моффат, Джейк Менлі, Синті Ву, Френсіс Фішер, Крістін Ченовет, Ден Лоріа, Карл Макдавелл та інші.

