24 Канал розповість, яку стрічку подивитися ввечері, щоб посміятися. Тож готуйте попкорн та інші смаколики, збирайте найближчих, розслабляйтесь і забудьте про всі справи!

Який фільм подивитися, щоб посміятися?

Наша редакція пропонує подивитися ввечері на вихідних романтичну комедію "Пара на свята". Стрічка режисера Джона Вайтселла вийшла у 2020 році, а головні ролі в ній зіграли Емма Робертс і Люк Брейсі.

У фільмі розповідається про Слоан і Джексона, які ненавидять свята. У цей період вони залишаються одні, йдуть на побачення в сліпу, які організовують родичі, або проводять час за дитячим столом.

Головні герої зустрічаються під час поганого Різдва. Вони укладають угоду, яка полягає в тому, щоб бути "плюс один" одне для одного на святкуваннях наступного року. Слоан і Джексона об'єднує нелюбов до свят, чоловік і жінка впевнені, що між ними немає романтики, тож вони стають ідеально парою на свята.

"Пара на свята": дивіться онлайн трейлер фільму

Для довідки! Рейтинг IMDb комедії "Пара на свята" 6.2/10.

Окрім Емми Робертс та Люка Брейсі у стрічці зіграли Ендрю Бачелор, Джессіка Кепшоу, Маніш Даял, Алекс Моффат, Джейк Менлі, Синті Ву, Френсіс Фішер, Крістін Ченовет, Ден Лоріа, Карл Макдавелл та інші.

