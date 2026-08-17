Как сообщает 24 Канал, " Надежда " стала первой режиссерской работой На Хон Джина после фильма "Крик" 2016 года. От первых замыслов до производства прошло около пяти лет, а съемки завершились лишь в марте 2024 года.

Точный бюджет создатели не называют. Корейские источники говорят о более чем 50–70 миллиардах вон, тогда как международные СМИ оценивают расходы примерно в 46 миллионов долларов. В любом случае результат один – рекордный бюджет для корейского кино.

Куда ушли деньги?

Часть бюджета, очевидно, ушла на международный актерский состав. В фильме снялись Хван Чон Мин, Чо Ин Сон, Хойон, Тейлор Рассел, Кэмерон Бриттон, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер. Но одними звездами 46 миллионов долларов не потратишь.

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Съемки проходили в Южной Корее и Румынии, в частности, команда работала в Национальном парке Ретезат. Режиссер лично подбирал локации вместе с оператором Хон Кен Пхе.

Отдельная статья расходов – VFX и создание инопланетных существ. Для этого использовали motion capture и facial capture.

При этом На Хон Джин не хотел снимать просто очередной фильм, где цифровой монстр бегает по экрану, а зритель пытается понять, где заканчивается сюжет и начинается компьютерная графика. Он соединил масштабные спецэффекты с реальными локациями и практическими решениями.

"Надежда": смотреть трейлер

И это не просто фильм об инопланетянах

По словам режиссера, в основе "Надежды" лежат размышления о гораздо более серьезных вещах – откуда берутся насилие, преступления и социальные проблемы и как одно событие может запустить цепь масштабной трагедии.

То есть инопланетное существо – это лишь часть истории. Остальное, похоже, будет о людях. А с ними, как известно, порой бывает страшнее.

46 миллионов долларов уже начали возвращаться

Похоже, ставка на самый дорогой корейский фильм оправдала себя. "Надежду" продали более чем в 200 стран и территорий – это рекорд по международным предпродажам среди корейских фильмов. По данным инвестора и дистрибьютора Plus M Entertainment, международные сделки позволили вернуть около половины чистого производственного бюджета еще до премьеры в Корее.

На внутреннем рынке фильм стартовал 15 июля 2026 года и быстро преодолел отметки в 1, 2 и 3 миллиона зрителей. В конце июля аудитория приближалась к 3,5 миллионам, а инвестор сообщил о достижении точки безубыточности.

Поэтому "Надежда" приедет в Украину уже не просто как дорогой фантастический экшен. У фильма за плечами – Канны, рекордные международные продажи и успешный корейский прокат.

Остается проверить главное: выглядят ли 46 миллионов долларов на экране именно на 46 миллионов долларов.

Кстати, скоро в украинских кинотеатрах выйдет еще одингромкий триллер – "День рождения" с Уиллем Дефо.