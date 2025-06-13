Фильм французских режиссеров о войне в Украине вышел в прокат в США: что это за лента

Фильм "Наша война" французских режиссеров Бернара-Анри Леви и Марка Русселя вышел в прокат в Соединенных Штатах Америки. Он доступен для просмотра в различных кинотеатрах страны.

Об этом сообщили в фейсбуке United 24, передает Кино 24. Представители платформы поблагодарили Бернара за то, что он продолжает рассказывать миру об Украине.

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Что известно о фильме "Наша война"

В этом году французские режиссеры Бернар Анри-Леви и Марк Руссель приезжали на Восток Украины, чтобы задокументировать, как живут гражданские под ежедневными российскими обстрелами и военные, которые борются с врагом на фронте.

Съемки фильма "Наша война" проходили с февраля по апрель 2025 года на Покровском направлении и на Сумщине. Бернар Анри-Лев и Марк Руссель также использовать личные архивы.

"Наша война": смотрите видео онлайн

В описании отмечается, что режиссеры снимали российско-украинскую войну с весны 2022 года и даже раньше, ведь она длится с 2014 года, когда боевые действия начались в Донецкой и Луганской областях и враг оккупировал Крым.

Ранее мы сообщали, что документальный фильм "Украина: Враг в лесу" получил премию BAFTA TV Awards 2025. В ленте рассказывается о бойцах 210-го отдельного специального батальона "Берлинго".