Среди победителей также сериалы "Оленя" и "Шёгун". В материале Кино 24 со ссылкой на сайт премии смотрите полный список главных наград.

Советуем 3 самые известные триллеры в мире, которые смогут посмотреть только самые смелые зрители

Победители главных наград премии BAFTA TV Awards 2025

Лучший драматический сериал – "Синие огни"

Лучший мини-сериал – "Мистер Бейтс против Почтового отделения"

Лучший международный сериал – "Шёгун"

Лучшая актриса в сериале – Мариса Абела ("Индустрия")

Лучший актер в сериале – Ленни Джеймс ("Мистер Ловерман")

Лучшая женская комедийная роль – Рут Джонс ("Гэвин и Стейси")

Лучшая мужская комедийная роль – Дэнни Дайер ("Мистер Большой Цабе")

Лучшая актриса второго плана – Джессика Ганнинг ("Оленя")

Лучший актер второго плана – Эрион Бакаре ("Мистер Ловерман")

Лучший комедийный сериал – "Альма ненормальная"

Лучший односерийный документальный фильм – "Украина: Враг в лесу"

Лучшая спортивная передача – Paris 2024 Olympics (BBC Sport)

Прямая трансляция события – Glastonbury 2024 (BBC Two)

Фильм "Украина: Враг в лесу" получил премию BAFTA-2025: смотрите видео онлайн

Что известно о фильме "Украина: Враг в лесу"

Эта документальная лента рассказывает о бойцах 210-го отдельного специального батальона "Берлинго", сформированного из добровольцев в марте 2022 года.

В центре этой истории 99 военных, которые находятся под непрерывными атаками российской армии держат оборону важной железнодорожной линии, сдерживая врага на подступах к Харькову. Значительную часть видео отсняли сами солдаты с помощью камер GoPro, что придает фильму особое значение.

Кстати, организаторы Каннского кинофестиваля поддержат Украину. Узнайте подробности по ссылке.