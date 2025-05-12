Среди победителей также сериалы "Оленя" и "Шёгун". В материале Кино 24 со ссылкой на сайт премии смотрите полный список главных наград.
Советуем 3 самые известные триллеры в мире, которые смогут посмотреть только самые смелые зрители
Победители главных наград премии BAFTA TV Awards 2025
- Лучший драматический сериал – "Синие огни"
- Лучший мини-сериал – "Мистер Бейтс против Почтового отделения"
- Лучший международный сериал – "Шёгун"
- Лучшая актриса в сериале – Мариса Абела ("Индустрия")
- Лучший актер в сериале – Ленни Джеймс ("Мистер Ловерман")
- Лучшая женская комедийная роль – Рут Джонс ("Гэвин и Стейси")
- Лучшая мужская комедийная роль – Дэнни Дайер ("Мистер Большой Цабе")
- Лучшая актриса второго плана – Джессика Ганнинг ("Оленя")
- Лучший актер второго плана – Эрион Бакаре ("Мистер Ловерман")
- Лучший комедийный сериал – "Альма ненормальная"
- Лучший односерийный документальный фильм – "Украина: Враг в лесу"
- Лучшая спортивная передача – Paris 2024 Olympics (BBC Sport)
- Прямая трансляция события – Glastonbury 2024 (BBC Two)
Фильм "Украина: Враг в лесу" получил премию BAFTA-2025: смотрите видео онлайн
Что известно о фильме "Украина: Враг в лесу"
Эта документальная лента рассказывает о бойцах 210-го отдельного специального батальона "Берлинго", сформированного из добровольцев в марте 2022 года.
В центре этой истории 99 военных, которые находятся под непрерывными атаками российской армии держат оборону важной железнодорожной линии, сдерживая врага на подступах к Харькову. Значительную часть видео отсняли сами солдаты с помощью камер GoPro, что придает фильму особое значение.
Кстати, организаторы Каннского кинофестиваля поддержат Украину. Узнайте подробности по ссылке.