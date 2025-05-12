Адреналин, риск и страх – все это сочетается в самых топовых лентах мирового кино. В материале Кино 24 ищите своего фаворита и устройте себе действительно эмоциональный вечер.

Рекомендуем Покажут правду о войне: организаторы Каннского кинофестиваля поддержат Украину

"Молчание ягнят"

По сюжету, ФБР расследует серию жестоких убийств таинственного серийного убийцы, известного под прозвищем "Буффало Билл" – из-за зверской привычки сдирать кожу с жертв.

"Молчание ягнят": смотрите онлайн трейлер фильма

В конце концов следствие заходит в тупик, поэтому агенты решают обратиться за помощью к другому убийце – чрезвычайно опасного психиатра Ганнибала Лектера, известного как "Каннибал". Его удерживают в изоляции психиатрической больницы.

Чтобы установить контакт, к нему направляют молодую курсантку академии ФБР – Кларису Старлинг.

"Призрак оперы в королевском Альберт-Голле"

По сюжету, из темных глубин величественной Парижской оперы к молодой оперной певице Кристине доносится загадочный голос.

В театре только один человек знает, что ее тайный наставник, который вселяет страх в сердца труппы, – искаженный музыкальный гений, безнадежно влюблен в юную артистку.

"Призрак оперы в королевском Альберт-Холле": смотрите онлайн трейлер фильма

"Суинни Тодд: Демон-парикмахер Флит Стрит"

Эта лента является экранизацией бродвейской постановки о демоническом парикмахере с Флит-стрит в лучших традициях фильмов Тима Бартона.

В центре сюжета Суини Тодд, который отрезал клиентам ушки, пальчики или просто перерезал им горло. А лучшие кусочки, он отдавал своей любовнице, из которых она готовила вкуснейшие пирожки…

"Суинни Тодд: Демон-парикмахер Флит Стрит": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, мы собрали 5 фильмов ужасов 2025 года, которые стоят просмотра.