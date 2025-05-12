Адреналін, ризик і страх – усе це поєднано в найтоповіших стрічках світового кіно. У матеріалі Кіно 24 шукайте свого фаворита та влаштуйте собі справді емоційний вечір.

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"Мовчання ягнят"

За сюжетом, ФБР розслідує серію жорстоких убивств таємничого серійного убивці, відомого під прізвиськом "Буффало Білл" – через звірячу звичку здирати шкіру з жертв.

"Мовчання ягнят": дивіться онлайн трейлер фільму

Зрештою слідство заходить у глухий кут, тому агенти вирішують звернутися по допомогу до іншого вбивці – надзвичайно небезпечного психіатра Ганнібала Лектера, відомого як "Канібал". Його утримують в ізоляції психіатричної лікарні.

Щоб встановити контакт, до нього направляють молоду курсантку академії ФБР – Кларису Старлінґ.

"Привид опери у королівському Альберт-Голлі"

За сюжетом, із темних глибин величної Паризької опери до молодої оперної співачки Христини долинає загадковий голос.

У театрі лише одна людина знає, що її таємний наставник, який вселяє страх у серця трупи, – спотворений музичний геній, безнадійно закоханий у юну артистку.

"Привид опери у королівському Альберт- Голлі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суінні Тодд: Демон-перукар Фліт Стріт"

Ця стрічка є екранізацією бродвейської постановки про демонічного перукаря з Фліт-стріт у найкращих традиціях фільмів Тіма Бартона.

У центрі сюжету Суїні Тодд, який відрізав клієнтам вушка, пальчики або просто перерізав їм горло. А найкращі шматочки, він віддавав своїй коханці, з яких вона готувала дуже смачні пиріжки…

"Суінні Тодд: Демон-перукар Фліт Стріт": дивіться онлайн трейлер фільму

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