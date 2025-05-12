Серед переможців також серіали "Оленя" і "Шьоґун". У матеріалі Кіно 24 з посиланням на сайт премії дивіться повний список головних нагород.

Радимо 3 найвідоміші трилери у світі, які зможуть подивитись лише найсміливіші глядачі

Переможці головних нагород премії BAFTA TV Awards 2025

Найкращий драматичний серіал – "Сині вогні"

Найкращий мінісеріал – "Містер Бейтс проти Поштового відділення"

Найкращий міжнародний серіал – "Шьоґун"

Найкраща акторка у серіалі – Маріса Абела ("Індустрія")

Найкращий актор у серіалі – Ленні Джеймс ("Містер Ловерман")

Найкраща жіноча комедійна роль – Рут Джонс ("Ґевін та Стейсі")

Найкраща чоловіча комедійна роль – Денні Даєр ("Містер Велике Цабе")

Найкраща акторка другого плану – Джессіка Ґаннінґ ("Оленя")

Найкращий актор другого плану – Еріон Бакаре ("Містер Ловерман")

Найкращий комедійний серіал – "Альма ненормальна"

Найкращий односерійний документальний фільм – "Україна: Ворог у лісі"

Найкраща спортивна передача – Paris 2024 Olympics (BBC Sport)

Пряма трансляція події – Glastonbury 2024 (BBC Two)

Фільм "Україна: Ворог у лісі" отримав премію BAFTA-2025: дивіться відео онлайн

Що відомо про фільм "Україна: Ворог у лісі"

Ця документальна стрічка розповідає про бійців 210-го окремого спеціального батальйону "Берлінґо", сформованого з добровольців у березні 2022 року.

У центрі цієї історії 99 військових, які знаходяться під безперервними атаками російської армії тримають оборону важливої залізничної лінії, стримуючи ворога на підступах до Харкова. Значну частину відео відзняли самі солдати за допомогою камер GoPro, що додає фільму особливого значення.

До речі, організатори Каннського кінофестивалю підтримають Україну. Дізнайтесь подробиці за посиланням.