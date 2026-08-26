Как сообщает 24 Канал, фильм "S: Николай и потерянное письмо" станет одной из первых больших украинских премьер нового рождественского сезона.

Главный герой – Борис, успешный и состоятельный инвестор, который давно оставил детские мечты где-то между работой, деньгами и цинизмом. Но накануне Дня святого Николая мужчина попадает в аварию – и после этого начинает видеть девятилетнего мальчика. Самое интересное, что это не какой-то случайный малыш, а сам Борис в детстве.

"Святой Николай и потерянное письмо": смотреть трейлер

Причина всей этой волшебной путаницы – письмо, которое маленький Боря написал Святому Николаю более 30 лет назад. Письмо потерялось и так и не дошло до адресата. Теперь его желание нужно исполнить, иначе взрослый Борис навсегда потеряет способность испытывать радость, а сам Николай – свою волшебную силу.

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Режиссером фильма стал Александр Кириенко, а главную роль Бориса исполнил Артемий Егоров.

Все мои мечты сбывались, иначе и быть не могло. Благодарен за это Святому Николаю. Каждую неделю Киев и другие города Украины подвергаются страшным обстрелам, поэтому моя нынешняя мечта только одна – МИР в нашей стране и на всей планете. Знаю, звучит наивно, совсем не по-взрослому, но я один из тех мечтателей, кто все еще верит в чудеса. Я верю – чудеса случаются. Дети это знают, чувствуют, для них это основа, а вот взрослым об этом нужно постоянно напоминать. Так что, дети, берите своих родителей, тащите их на фильм и напомните им о забытых чувствах счастья и радости. Пусть помнят, что мечты должны сбываться несмотря ни на что, как в детском, так и во взрослом возрасте, – Артемий Егоров, исполнитель роли Бориса.

И, похоже, именно на этом и построена главная идея фильма: иногда, чтобы вновь почувствовать счастье, взрослому нужно встретить свою детскую версию.

"S Николай и потерянное письмо" – это семейная комедия о мечтах, вере в чудеса и втором шансе исправить то, что когда-то пошло не по плану.

В национальном прокате – с 19 ноября 2026 года.

А в Украине продолжают снимать еще много интересных фильмов. Сейчас проходят съемки фильма о молодом Довженко.