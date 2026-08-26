Як повідомляє 24 Канал, фільм "S Миколай та загублений лист" стане однією з перших великих українських прем’єр нового різдвяного сезону.

Головний герой – Борис, успішний і заможний інвестор, який давно залишив дитячі мрії десь між роботою, грошима та цинізмом. Але напередодні Дня святого Миколая чоловік потрапляє в аварію – і після цього починає бачити дев’ятирічного хлопчика. Найцікавіше, що це не якийсь випадковий малюк, а сам Борис у дитинстві.

"S Миколай та загублений лист": дивитись трейлер

Причина всієї цієї магічної плутанини – лист, який маленький Боря написав Святому Миколаю понад 30 років тому. Послання загубилося і так і не потрапило до адресата. Тепер його бажання потрібно здійснити, інакше дорослий Борис назавжди втратить здатність відчувати радість, а сам Миколай – свою чарівну силу.

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Режисером стрічки став Олександр Кирієнко, а головну роль Бориса виконав Артемій Єгоров.

Усі мої Мрії збувались, інакше бути не могло. Вдячний за це Святому Миколаю. Щотижня Київ та інші міста України знаходяться під страшними обстрілами, тож моя теперішня Мрія тільки одна — МИР в нашій країні та на всій Планеті. Знаю, звучить наївно, зовсім не по-дорослому, але я один з тих мрійників, хто все ще вірить в дива. Я вірю — Дива трапляються. Діти це знають, відчувають, для них це база, а от дорослим треба про це постійно нагадувати. Так що, діти, беріть своїх батьків, тягніть їх на фільм, та нагадайте їм про забуті відчуття щастя та радості. Хай памʼятають, що Мрії мають здійснюватись попри все, як в дитячому, так і в дорослому віці, — Артемій Єгоров, виконавець ролі Бориса.

І, схоже, саме на цьому й побудована головна ідея фільму: іноді, щоб знову відчути щастя, дорослому потрібно зустріти власну дитячу версію.

"S Миколай та загублений лист" – це сімейна комедія про мрії, віру в дива та другий шанс виправити те, що колись пішло не за планом.

У національному прокаті – з 19 листопада 2026 року.

А в Україні й далі знімають ще багато цікавих. Зараз проходять зйомки фільму про молодого Довженка.