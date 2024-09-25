Там есть уникальные кадры, которые снял Дмитрий, – режиссер фильма "Да Винчи" о создании ленты

В этом месяце в прокат вышел украинский документальный фильм "Да Винчи" об украинском военнослужащем, Герое Украины Дмитрии Коцюбайло, у которого был такой позывной. Он погиб во время российско-украинской войны 7 марта 2023 года. Премьера фильма в Украине состоялась 19 сентября 2024-го.

Идея фильма возникла у Назара Борушко, украинского актера и продюсера. Он лично был знаком с "Да Винчи", ведь играл главную роль в спектакле, где прообразом главного героя стал Дмитрий Коцюбайло. Об этом рассказал в разговоре с 24 Каналом режиссер фильма "Да Винчи" Владимир Сидько, уточнив, что Борушко приезжал к Коцюбайло на базу в Авдеевку в 2017 – 2018 годах и тогда говорил ему, что мечтает снять фильм о его подразделении.

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Сценарий ленты писали 2 месяца

Однако жизнь повернулась таким образом, что фильм сняли о боевом пути Дмитрия после его гибели в Донецкой области. По словам режиссера, узнав об этой трагедии, Назар Борушко сказал, что необходимо начинать работать над лентой, потому что пока идет война, нужно успеть записать всех тех, кто хорошо знал "Да Винчи".

Тогда режиссер начал работу над сценарным планом, но основная проблема была в том, что надо было найти на этот проект деньги. В этом помогла Ассоциация украинских банков, в частности ее президент Андрей Дубас организовал финансирование, после чего команда начала съемки.

Сценарный план я писал 2 месяца. Еще несколько месяцев мы записывали интервью с героями фильма. Больше всего времени, 5 месяцев, занял процесс постпродакшена – монтажа ленты. Жизнь Дмитрия была очень насыщенной и интересной, самым трудным было сформировать эту историю такой, чтобы она максимально раскрыла его, как человека. Потому что событий в его жизни было очень много,

– рассказал Сидько.

Самые важные кадры фильма – те, которые снял при жизни сам "Да Винчи"

Как объяснил режиссер, по объективным причинам фильм не может длиться 3 – 4 часа, ведь это не формат сериала, поэтому было сложно выбрать те сюжеты, которые бы в большей степени показали, каким был Дмитрий Коцюбайло. Поэтому именно над формированием драматургии Сидько работал дольше всего.

Много времени ушло и на поиск архивов. Режиссер ленты "Да Винчи" мониторил все, что было в наличии, начиная с материалов 2014 года. Он пытался найти определенные детали, видео, интервью военнослужащего.

"Важнейшие архивы нашей ленты – это те, которые Дмитрий снимал сам. У него была установлена на шлеме камера GoPro. Во время проведения операций он ее включал, поэтому удалось зафиксировать уникальные кадры. Есть сцена, где Дмитрий оказался на Купянском направлении, когда враг наступал на Харьков, он общался с местными жителями, которые были растеряны. Это были первые дни полномасштабной войны, была передана болезненная атмосфера тех дней", – рассказал Сидько.

С этой видеокамеры Коцюбайло есть кадры уникальной операции, когда он и его собратья эвакуировали погибшего украинского бойца. Рискуя в тот момент собственной жизнью, они пробирались в серую зону, в полуразрушенное помещение, чтобы вытащить оттуда своего друга.

Самые ценные реакции на фильм

Наиболее ценными реакциями на ленту о Дмитрии Коцюбайло для режиссера стали 2, хотя уже слышал немало. Первая реакция была в кинотеатре "Жовтень", когда состоялся допремьерный показ. Вторая – та, которую увидел среди украинцев, проживающих за рубежом.

"В кинотеатре я последним спускался по ступенькам, впереди меня шли военные: женщина и двое мужчин. И они говорили о том, какой хороший фильм, что думали, что он будет патетическим, а получилось правдиво и по-настоящему. Именно такой у меня был замысел. Вторая лучшая реакция для меня была со стороны украинской диаспоры, когда мы показывали ленту за границей. Мы организовываем 1 показ, а там просят еще и еще. Вот в Великобритании уже состоялось 4 показа", – поделился Сидько.

Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" стал первым добровольцем, который получил звание Героя Украины прижизненно. Военный стал на защиту Украины в 2014-м, тогда ему было 18 лет. Прошел самые горячие точки российско-украинской войны в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Был командиром батальона "Волки Да Винчи". Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях вблизи Бахмута в возрасте 27 лет. Возле него разорвалась минометная мина, один из осколков попал ему в шею.