С Будановым и Залужным: вышел фильм о Денисе Монастырском "Незавершенный полет"

Проект был начат к годовщине трагедии, произошедшей 18 января 2023 года в Броварах у здания детского сада. Во время аварии вертолета, на борту которого находилось руководство МВД Украины, погибли глава Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Проект посвящен исследованию феномена эксминистра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Узнайте, кто среди известных украинских деятелей снялся в ленте и что говорят создатели фильма о цели, которую ставили перед собой.

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"Незавершенный полет": что известно о документальном проекте

Проект направлен на изучение особенностей эксминистра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, включая его систему ценностей и приоритетов, незаурядный стиль руководства, реформаторские идеи, реализуемые до войны, а также решений, инициированных во время полномасштабной войны для защиты нашего государства.

Наш месседж – это политик 2.0. То, к чему мы еще не созрели в политическом руководстве. Денис – будто из будущего, или пришел в нашу жизнь, чтобы задать высокую планку,

– говорит режиссер, Николай Короткий.

Среди спикеров: Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастырская, Алексей Резников, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Антон Геращенко, Виктор Андрусов и многие другие.

Было записано около 40 интервью с коллегами, друзьями и родными Монастырского, сквозь воспоминания которых открываются разные аспекты жизни главного героя, его увлечения, сомнения, жизненная философия и принципы, которым он следовал.

Это действительно удивительная история о том, как честный человек заходит в жесткую структуру и не ломается в ней, а трансформирует ее изнутри, "заражает" эту систему собственными идеями, видениями, ценностями,

– признается сценарист, Дмитрий Терновой.

"Незавершенный полет": смотрите онлайн документальный фильм

Денис Монастырский – нетипичный украинский чиновник

Денис Монастырский стал уникальным явлением в украинской системе власти, а его команда, часть которой погибла вместе с ним в авиакатастрофе, фактически олицетворяла необычную для украинской власти идею нравственного лидерства.

Он восхищался буддизмом и любил ходить в горы, собственноручно восстанавливал архитектурные достопримечательности.

С ним можно было общаться часами, вообще не замечая времени – легко и интересно. Именно благодаря таким людям, как Денис, которые в первые дни стояли бок о бок со всеми, нам удалось сохранить страну. Это было непросто. И вот тогда было минимум публичности, максимум работы. Как раз об этом народ должен знать,

– поделился автор идеи проекта, Ростислав Смирнов.

На фильм "Незавершенный полет" уже есть первые отзывы. Вот что пишут люди: