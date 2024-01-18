Проєкт присвячено дослідженню феномена ексміністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Дізнайтесь, хто серед відомих українських діячів знявся у стрічці та що кажуть творці фільму про ціль, яку ставили перед собою.

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"Незавершений політ": що відомо про документальний проєкт

Проєкт спрямований на вивчення особливостей ексміністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, включаючи його систему цінностей та пріоритетів, непересічний стиль керівництва, реформаторські ідеї, що були реалізовані до війни, а також рішень, ініційованих під час повномасштабної війни для захисту нашої держави.

Наш меседж – це політик 2.0. Те, до чого ми ще не дозріли у політичному керівництві. Денис – ніби з майбутнього, або прийшов у наше життя, щоб задати високу планку,

– каже режисер, Микола Короткий.

Серед спікерів: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Олексій Резніков, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів та багато інших.

Було записано близько 40 інтерв'ю з колегами, друзями та рідними Монастирського, крізь спогади яких відкриваються різні аспекти життя головного героя, його захоплення, сумніви, життєва філософія і принципи, яким він слідував.

Це насправді дивовижна історія про те, як чесна людина заходить у жорстку структуру і не ламається в ній, а трансформує її зсередини, "заражає" цю систему власними ідеями, візіями, цінностями,

– зізнається сценарист, Дмитро Терновий.

"Незавершений політ": дивіться онлайн документальний фільм

Денис Монастирський – нетиповий український чиновник

Денис Монастирський став унікальним явищем в українській системі влади, а його команда, частина якої загинула разом з ним в авіакатастрофі, фактично уособлювала незвичайну для української влади ідею етичного лідерства.

Він захоплювався буддизмом і любив ходити в гори, власноруч відновлював архітектурні пам'ятки.

З ним можна було спілкуватися годинами, взагалі не помічаючи часу – легко й цікаво. Саме завдяки таким людям, як Денис, які в перші дні стояли пліч-о-пліч з усіма, нам вдалося зберегти країну. Це було складно. І от тоді було мінімум публічності, максимум роботи. Якраз про це народ має знати,

– поділився автор ідеї проєкту, Ростислав Смірнов.

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