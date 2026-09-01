Maserati, семейные драмы и Аль Пачино: что известно о нашумевшем фильме "Мазерати: Братья"

Итальянская страсть, семейные конфликты и автомобили, ставшие символом роскоши. В сети представили официальный тизер биографической драмы "Мазерати: Братья" – истории братьев Мазерати, которые стояли у истоков знаменитого автомобильного бренда.

Как сообщает hollywoodreporter, фильм снял Бобби Мореско, номинант на "Оскар" за сценарий к фильму "Столкновение", а продюсирует картину Андреа Иерволино, известный своей работой над проектами, связанными с Ferrari и Maserati.

Кто снялся в фильме

В актерском составе явно решили не экономить на звездах. В картине снялись Джессика Альба, Микеле Морроне, Сальваторе Эспозито и Винсент Пьяцца.

А еще в фильме появятся Аль Пачино, Энтони Хопкинс и Энди Гарсия. Так что автомобилей будет много, но конкуренцию им за внимание зрителей вполне могут составить актеры.

Что "Мазерати: Братья"

Фильм расскажет историю братьев Мазерати, об их амбициях, соперничестве и пути к созданию одного из самых известных автомобильных брендов в мире.

Судя по тизеру, зрителей ждут ретроавтомобили, Италия, большие страсти и семейная драма. То есть все, что нужно для биографического фильма, после которого даже человек без водительских прав может вдруг заинтересоваться историей автопрома.

К слову, новый фильм Ридли Скотта стартовал в прокате значительно слабее, чем ожидалось, и собрал смешную сумму за первый уик-энд.