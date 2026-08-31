Как сообщает Variety, его новый постапокалиптический триллер "Созвездие Большого Пса" стартовал в США с кассовыми сборами всего в 8 миллионов долларов, заняв пятое место в прокате. А бюджет картины превышает 80 миллионов долларов. То есть финансовый апокалипсис здесь начался значительно раньше сюжетного.

О чем "Созвездие Большого Пса"

"Созвездие Большого Пса": смотреть трейлер

Фильм основан на романе Питера Геллера и рассказывает о мире после пандемии, практически уничтожившей цивилизацию. Хиг в исполнении Джейкоба Элорди живет на заброшенном аэродроме вместе со своей собакой и бывшим военным Бенгли, которого играет Джош Бролин.

Однажды Хиг улавливает загадочный радиосигнал и решает выйти за пределы своего укрытия. Вместо спокойной жизни с собакой начинаются новые знакомства, опасность и борьба за то, чтобы в этом почти пустом мире остаться человеком.

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Критики тоже не поспешили спасти фильм

На Rotten Tomatoes у картины всего 40% положительных рецензий, а зрители поставили ей оценку C+ по CinemaScore.

The Guardian вообще назвал фильм вялым постапокалиптическим триллером и упрекнул его в слабом сценарии, неуклюжих объяснениях и недостаточно раскрытых героях. Отдельно издание отметило, что даже красивые пейзажи не очень спасают историю.

Ирония в том, что замысел у Скотта был вовсе не циничным: он хотел рассказать историю не только о выживании, но и о надежде, человечности и связи между людьми после катастрофы. Романист Питер Геллер высоко оценил замысел экранизации.

Но кинозрители, похоже, решили: раз уж наступил конец света, то давайте хотя бы посмотрим что-нибудь повеселее.

Для Скотта это особенно неудачный старт. По сравнению с его предыдущими фильмами нынешние 8 миллионов долларов стали одним из худших стартов режиссера за последние годы. И здесь Голливуд в очередной раз напоминает о простом правиле: даже если ты Ридли Скотт, имя не гарантирует очереди у кассы.

Кстати, пока новый фильм Ридли Скотта пытается удержаться на плаву, "Человек-паук: Совершенно новый день" продолжает бить кассовые рекорды.