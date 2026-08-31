Як повідомляє variety, його новий постапокаліптичний трилер "Сузір’я Великого Пса" стартував у США лише з 8 мільйонів доларів, посівши п’яте місце в прокаті. А бюджет стрічки перевищує 80 мільйонів доларів. Тобто фінансовий апокаліпсис тут почався значно раніше за сюжетний.

Про що "Сузір’я Великого Пса"

"Сузір’я Великого Пса": дивитись трейлер

Фільм заснований на романі Пітера Геллера й розповідає про світ після пандемії, яка практично знищила цивілізацію. Гіґ у виконанні Джейкоба Елорді живе на покинутому аеродромі разом зі своїм собакою та колишнім військовим Бенґлі, якого грає Джош Бролін.

Одного дня Гіґ ловить загадковий радіосигнал і вирішує вирушити за межі свого укриття. Замість спокійного життя з собакою починаються нові знайомства, небезпека і боротьба за те, щоб у цьому майже порожньому світі залишитися людиною.

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Критики теж не кинулися рятувати фільм

На Rotten Tomatoes стрічка має лише 40% позитивних рецензій, а глядачі поставили їй C+ за CinemaScore.

The Guardian взагалі назвав фільм млявим постапокаліптичним трилером і дорікнув йому слабким сценарієм, незграбними поясненнями та недостатньо розкритими героями. Окремо видання відзначило, що навіть красиві пейзажі не дуже рятують історію.

Іронія в тому, що задум у Скотта був зовсім не цинічним: він хотів зробити історію не лише про виживання, а й про надію, людяність і зв’язок між людьми після катастрофи. Романіст Пітер Геллер високо оцінив задум екранізації.

Але кінотеатральна публіка, схоже, вирішила: якщо вже настав кінець світу, то хоча б подивимося щось веселіше.

Для Скотта це особливо невдалий старт. Порівняно з його попередніми фільмами нинішні 8 мільйонів доларів стали одним із найгірших стартів режисера за останні роки. І тут Голлівуд вкотре нагадує просте правило: навіть якщо ти Рідлі Скотт, ім’я не гарантує черги біля каси.

До речі, поки новий фільм Рідлі Скотта намагається втриматися на плаву, "Людина-павук: Абсолютно новий день" продовжує бити касові рекорди.



