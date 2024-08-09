Продюсер фильма о Яремчуке объяснил, почему в ленте нет сыновей легендарного музыканта

Назарий Яремчук был отцом троих детей – у него родились сыновья Назарий и Дмитрий от первого брака и Мария от второго. Мужчины не приняли участие в съемках документального фильма об отце.

Продюсер фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты" Максим Сердюк рассказал, что создатели обращались к сыновьям Назария Яремчука, когда проект был в разработке. Они встречались и разговаривали о ленте. Впрочем, Дмитрий и Назарий отказались сниматься.

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Мы встречались с сыновьями Яремчука, прорабатывали историю. Конечно, хотели их снять в фильме, но они отказались. Почему отказались – это вопрос больше к ним. Но история, которую мы сделали, от того не изменилась. Я думаю, какой она была, такой она и осталась, но без участия сыновей Яремчука,

– сообщил Максим Сердюк.

Напомним, ранее Дмитрий Яремчук говорил о "специфических отношениях" с сестрой Марией. В ответ певица заявила, что видела сводного брата менее 15 раз, к тому же он якобы "годами забирал роялти с папиных песен".

Что известно о фильме

Документальная биографическая драма "Яремчук: Несравненный мир красоты" вышла в прокат 8 августа. Она рассказывает о творческом пути украинского музыканта.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите трейлер онлайн

В фильме показаны уникальные архивные материалы от семьи Яремчука, его письма, которые стали основой фильма. Записи концертов и интервью добавили из государственных архивов. В ленте даже присутствуют строки из личного дневника певца, озвученные с помощью искусственного интеллекта.