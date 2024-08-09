Продюсер фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" Максим Сердюк розповів, що творці зверталися до синів Назарія Яремчука, коли проєкт був у розробці. Вони зустрічалися та розмовляли про стрічку. Утім, Дмитро й Назарій відмовилися зніматися.

До слова "Яремчук: Незрівнянний світ краси": фільм про легенду української естради вже в прокаті

Ми зустрічалися з синами Яремчука, пропрацьовували історію. Звісно, хотіли їх зняти у фільмі, але вони відмовилися. Чому відмовилися – це питання більше до них. Але історія, яку ми зробили, від того не змінилася. Я думаю, якою вона була, такою вона і залишилася, але без участі синів Яремчука,

– повідомив Максим Сердюк.

Нагадаємо, раніше Дмитро Яремчук казав про "специфічні стосунки" з сестрою Марією. У відповідь співачка заявила, що бачила зведеного брата менш як 15 разів, до того ж він начебто "роками забирав роялті з татових пісень".

Що відомо про фільм

Документальна біографічна драма "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийшла у прокат 8 серпня. Вона розповідає про творчий шлях українського музиканта.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

У фільмі показані унікальні архівні матеріали від родини Яремчука, його листи, які стали основою фільму. Записи концертів та інтерв'ю додали з державних архівів. У стрічці навіть присутні рядки з особистого щоденника співака, озвучені за допомогою штучного інтелекту.