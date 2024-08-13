Почти 2 миллиона гривен за первый уикенд: украинцы в восторге от фильма о Назарии Яремчуке

8 августа, вышел в прокат документальная биографическая драма "Яремчук: Несравненный мир красоты". Желающих окунуться в историю и творчество легендарного певца Назария Яремчука оказалось немало.

Кинолента, которая рассказывает о становлении артиста, вызвала положительные отзывы и восторг зрителей. Уже известна сумма, которую удалось собрать за первый прокатный уикенд фильма.

Не пропустите Уже стал хитом в Латвии: что известно о премьере нового сериала "Стальные нервы"

Выяснилось, что количество проданных билетов на "Яремчук: Несравненный мир красоты" достигло более 11 тысяч штук. Тогда как бокс-офис составил 1 869 635 гривен.

Спасибо всем, кто поддержал кино просмотром. А тех, кто еще не успел посетить кинотеатр – приглашаем познакомиться со знаменитым голосом целого поколения Назарием Яремчуком,

– сообщил Film.Ua.

Что известно о фильме

Кинолента "Яремчук: Несравненный мир красоты" снята по инициативе дочери певца Марии Яремчук. Для артистки было важно выразить уважение людям, которые формировали культуру и мировоззрение своего поколения.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите трейлер онлайн

Интересно, что семья Назария предоставила архивные материалы, дневники и письма, строки из которых озвучены с помощью искусственного интеллекта в фильме. Как призналась Мария Яремчук, на начальном этапе она взяла большую часть расходов на производство ленты на себя. Впрочем, впоследствии сопродюсер фильма, Максим Сердюк, договорился с представителями USAID о предоставлении гранта на завершение кинокартины.

Напомним, днях Мария Яремчук рассказала, почему София Ротару и Василий Зинкевич не появились в фильме. Сын певицы отказал девушке по неизвестным причинам, а народный артист Украины не захотел быть героем ленты из-за непубличности.