Кінострічка, яка розповідає про становлення артиста, викликала позитивні відгуки та захват глядачів. Вже відома сума, яку вдалося зібрати за перший прокатний вікенд фільму.

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З'ясувалося, що кількість проданих квитків на "Яремчук: Незрівнянний світ краси" сягнула понад 11 тисяч штук. Тоді як бокс-офіс склав 1 869 635 гривень.

Дякуємо всім, хто підтримав кіно переглядом. А тих, хто ще не встиг відвідати кінотеатр – запрошуємо познайомитися зі славнозвісним голосом цілого покоління Назарієм Яремчуком,

– повідомив Film.Ua.

Що відомо про фільм

Кінострічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" знята за ініціативи доньки співака Марії Яремчук. Для артистки було важливо висловити пошану людям, які формували культуру та світогляд свого покоління.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що родина Назарія надала архівні матеріали, щоденники та листи, рядки з яких озвучені за допомогою штучного інтелекту у фільмі. Як зізналася Марія Яремчук, на початковому етапі вона взяла більшу частину витрат на виробництво стрічки на себе. Втім, згодом співпродюсер фільму, Максим Сердюк, домовився з представниками USAID про надання гранту на завершення кінокартини.

Нагадаємо, днями Марія Яремчук розповіла, чому Софія Ротару та Василь Зінкевич не з'явилися у фільмі. Син співачки відмовив дівчині з невідомих причин, а народний артист України не захотів бути героєм стрічки через непублічність.