"Яремчук: Несравненный мир красоты": фильм о легенде украинской эстрады уже в прокате

8 августа в украинский прокат вышла долгожданная документальная биографическая драма "Яремчук: Несравненный мир красоты". В ней рассказывается о творческом пути Назария Яремчука – одного из самых известных украинских эстрадных артистов 70-80-х годов.

Хотя пик его популярности пришелся на тот период, его песни до сих пор вдохновляют современных исполнителей. Поэтому, билеты на "Яремчук: Несравненный мир красоты" раскупают рекордными темпами.

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Известно, что фильм снят по инициативе дочери певца Марии Яремчук. Она подчеркивает важность почитания людей, которые формировали культуру и мировоззрение своего поколения, для формирования культурной самодостаточности.

Это как наслоение: была Смеричка, был Ивасюк, потом произошла "Червона рута" и начали появляться такие группы и исполнители как Океан Эльзы, как Ирина Билык. Это история украинской музыки, куда каждое новое поколение вкладывает свое, и все, конечно, видоизменяется, но без фундамента невозможно строить дом,

– объяснила Мария.

Заметим, сначала выход кинокартины был запланирован на 2021 год к 70-летию со дня рождения художника, но из-за некоторых производственных аспектов все затянулось.

Продюсерами "Яремчук: Несравненный мир красоты" выступили Максим Сердюк и Мария Яремчук.

Для создания кинокартины семья Назария предоставила уникальные архивные материалы, его дневники и письма, которые стали основой фильма. Записи концертов и интервью искали по государственным архивам. В ленте даже присутствуют строки из личного дневника певца, озвученные с помощью искусственного интеллекта.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите трейлер онлайн

Как призналась Мария Яремчук, на начальном этапе ей пришлось покрывать большую часть расходов на производство ленты самостоятельно. Однако на финальном этапе Максим Сердюк сумел договориться с представителями USAID о выделении грантовых средств на дозавершение фильма.

Также к выходу "Яремчук: Несравненный мир красоты" посвящен музыкальный альбом Re: Yaremchuk, в котором ведущие украинские исполнители, в частности Джамала, Ріапобой, "Друга ріка", KAZKA, представили свои кавер-версии культовых песен Назария Яремчука.