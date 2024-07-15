На Одесском кинофестивале состоится спецпоказ фильма о личности невероятного Параджанова

В четверг, 18 июля, в 16:30 в рамках 15-го Одесского международного кинофестиваля состоится специальный индустриальный показ фильма "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова" режиссера Тараса Томенка. Это документальный фильм с элементами кукольной анимации.

После показа запланирована встреча с создателями ленты. Фильм создан ООО "Ильенко Фильм Продакшенс".

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Фильм "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова" покажут на кинофестивале: что известно

Фильм посвящен великому кинорежиссеру и гениальному художнику Сергею Параджанову по случаю столетнего юбилея от его рождения 9 января 1924 года. Документальная лента переносит зрителя в путешествие по миру Параджанова, где уникальные архивные материалы гармонично сочетаются с сюрреалистическими кукольными сценами, плавно размывая границы между воображением и реальностью.

Мы передали мир великого режиссера Сергея Параджанова через необычный всем такой образ куклы. В общем история построена из кукол-марионеток, и это что-то новое. Эта лента будет показана для специальной аудитории перед большой премьерой, которую широкая аудитория увидит позже. И сейчас нам хотелось получить какой-то отклик. Ведь эта лента создана в необычном формате и жанре,

– комментирует Тарас Томенко.



Тарас Томенко / Фото Общественное. Вещание

Тарас Томенко стал режиссером и сценаристом этой ленты, он известен своими работами "Терриконы" и "Дом "Слово". Бесконечный роман". Продюсерами фильма стали Филипп Ильенко и Андрей Ризванюк. Со стороны Общественного продюсерами стали Лукьян Галкин и Алена Голякова.

"Это сложный и глубокий экскурс личностью с акцентом на безжалостную причинно-следственную связь времен советской оккупации: вот свободный художник всем своим существованием высмеивает непутевую систему – а вот он заключен в лагерях по сфабрикованному делу. Здесь есть чрезвычайная кукольная анимация и уникальные архивы, мастерство повествования и художественное исполнение, что позволит влюбить зрителей в фигуру Параджанова и, возможно, переосмыслить для себя его феноменальные работы", – рассказывает Лукьян Галкин.

15-й Одесский международный кинофестиваль состоится с 12 по 20 июля 2024 года в городе Киеве.