История о войне, искусстве и балете на протезах: когда премьера фильма об Александре Терена

16 ноября состоится мировая премьера документального фильма "Front Row", который рассказывает о Терене и украинских артистах балета. Лента будет представлена на Doc NYC – крупнейшем фестивале документальных фильмов в США, который славится своей репутацией.

"Front Row" обещает стать ярким событием не только для украинской общины, но и для всех, кто ценит искусство и истории о стойкости в трудные времена. В материале вы узнаете больше о самом фильме, его создателей, а также о том, чего стоит ожидать от премьеры.

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Что известно о премьере фильма "Front Row"

Фильм "Front Row" был снят голландским режиссером Мириам Гуттманн, а одной из исполнительных продюсеров выступила знаменитость Сара Джессика Паркер.

Центром сюжета является история ветерана Александра Будько, который носит позывной "Терен". Александр потерял обе ноги на фронте, но, несмотря на все трудности, он смог станцевать на сцене американского театра на протезах.

Балет вдохновил Александра, а Александр вдохновил балет и его артистов, выступив после спектакля с речью, которая предоставила большего смысла мне и другим артистам двигаться дальше и творить украинское искусство,

– говорится в публикации.

Это произошло в июле 2023 года, когда украинская балетная труппа United Ukrainian Ballet ставила классический балет "Жизель" в Калифорнийском театре. Будько получил приглашение исполнить отдельный танец после окончания спектакля, что стало настоящим праздником как для него, так и для зрителей.

Во время своего пребывания в США для протезирования, Александр познакомился с солистом United Ukrainian Ballet Алексеем Ратманским. Эта встреча стала началом идеи совместного проекта.

В синопсисе фильма "Front Row" указано, что "фильм демонстрирует настойчивость и человеческие качества на фоне тяжелой войны", акцентируя на важности искусства и человеческой поддержки в условиях кровавой войны.

Эта лента не только показывает, как российская агрессия влияет на жизнь людей, но и подчеркивает, что даже в самые сложные времена, когда кажется, что все потеряно, искусство может стать источником вдохновения и надежды.