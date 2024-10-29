"Front Row" обіцяє стати яскравою подією не лише для української громади, а й для всіх, хто цінує мистецтво та історії про стійкість у важкі часи. У матеріалі ви дізнаєтеся більше про сам фільм, його творців, а також про те, чого варто очікувати від прем'єри.

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Що відомо про прем'єру фільму "Front Row"

Фільм "Front Row" був знятий голландською режисеркою Міріам Гуттманн, а однією з виконавчих продюсерок виступила знаменитість Сара Джессіка Паркер.

Центром сюжету є історія ветерана Олександра Будька, який носить позивний "Терен". Олександр втратив обидві ноги на фронті, але, попри всі труднощі, він зміг станцювати на сцені американського театру на протезах.

Балет надихнув Олександра, а Олександр надихнув балет і його артистів, виступивши після вистави з промовою, котра надала більшого сенсу мені та іншим артистам рухатися далі та творити українське мистецтво,

– йдеться у публікації.

Це сталося в липні 2023 року, коли українська балетна трупа United Ukrainian Ballet ставила класичний балет "Жизель" у Каліфорнійському театрі. Будько отримав запрошення виконати окремий танець після закінчення вистави, що стало справжнім святом як для нього, так і для глядачів.

Під час свого перебування у США для протезування, Олександр познайомився з солістом United Ukrainian Ballet Олексієм Ратманським. Ця зустріч стала початком ідеї спільного проєкту.

У синопсисі фільму "Front Row" зазначено, що "фільм демонструє наполегливість і людські якості на тлі тяжкої війни", акцентуючи на важливості мистецтва та людської підтримки в умовах кривавої війни.

Ця стрічка не лише показує, як російська агресія впливає на життя людей, а й підкреслює, що навіть у найскладніші часи, коли здається, що все втрачено, мистецтво може стати джерелом натхнення та надії.