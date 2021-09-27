Фильм о войне на Донбассе поедет на Оскар-2022: Наталья Ворожбит прокомментировала свои ожидания

На международной премии Оскар-2022 Украину будет представлять фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Об этом сообщили на пресс-конференции Оскаровского комитета 24 сентября 2021 года. Режиссер прокомментировала свои эмоции и ожидания – детали на Кино 24.

Среди мощных пяти претендентов Оскаровский комитет Украины выбрал картину о войне на Донбассе режиссера Натальи Ворожбит под названием "Плохие дороги". На 94-ой премии лента будет участвовать в номинации за лучший фильм на иностранном языке, если пройдет предварительный отбор Киноакадемии премии.

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Наталья Ворожбит о своих эмоциях и ожиданиях

Как сообщает источник, на пресс-конференции после объявленного решения Оскаровским комитетом, режиссер и сценарист Наталья Ворожбит рассказала, что даже не ожидала победы, ведь соревновались 5 "очень сильных конкурентов".

Честно говоря, я запретила себе думать и мечтать. И совершенно спокойно пережила бы, с пониманием, если бы этого не произошло. Но я правда счастлива и не представляю, как членам комитета удалось сделать этот выбор, насколько было сложно из-за высокого общего выбора,

– поделилась Ворожбит.

Режиссер также поблагодарила за выбор и доверие членов комитета, а также рассказала о своих ожиданиях относительно победы. Оказалось, что сама Наталья с опаской относится к решению комитета. Причина этого – специфическая тематика фильма о войне на Донбассе. Ворожбит рассказала, что с коллегами они пытались показать войну не столько со стороны Украины, как со стороны людей, которые переживают военный конфликт. Именно это, по ее мнению, может стать преимуществом в номинации. Она также прокомментировала, что на Оскар поедет международная версия фильма, из которой была исключена одна новелла, которая, по мнению режиссера, является ключевой в понимании замысла фильма.

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