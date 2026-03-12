Стал популярным во всем мире: какой фильм о войне получил премию Оскар

К сожалению, в публичном пространстве не так часто вспоминают о фильмах на военную тематику, которые имеют статус документальных. Однако популярность к ним приходит, когда ленты получают соответствующее признание на престижных уровнях.

От так, на церемонии Оскар в 2024 году в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победил фильм украинского режиссера Мстислава Чернова – "20 дней в Мариуполе". 24 Канал расскажет все, что известно об этой важной победе.

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар: как это было?

Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко были одними из немногих представителей СМИ, которые остались после начала полномасштабного вторжения в Мариуполе.

В течение 20 дней, которые пришлись на февраль и март 2022 года, журналисты задокументировали последствия войны, преступления российских военных против мирных жителей, а также бомбардировки, голод, холод и многочисленные потери, которые переживали люди.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Когда на церемонии объявили, что победил украинский фильм, на сцену вышел Мстислав Чернов с командой и произнес мощную речь.

Режиссер признался, что готов был бы отдать эту награду, лишь бы народ Украины больше не страдал.

Наверное, я буду первым режиссером, который скажет это здесь: я хотел бы, чтобы этого фильма не было. Я хотел бы, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал эту награду за то, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев, освободила всех украинских военных и гражданских, которые в плену,

– сказал режиссер.

Весь зал стоя аплодировал команде стоя. Это было впервые в истории, когда Украина получила статуэтку Оскара.

Напомним, что украинский фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" мог бы побороться в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" и в этом году. Однако члены Американской киноакадемии решили не включать ленту в короткий список номинантов на Оскар 2026 года.