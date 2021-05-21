Тайны, болезнь и путь к музыкальной карьере: документальный фильм о вокалистке Go_A

На общественном телеканале UA: ПЕРШИЙ 19 мая 2021 года состоялась премьера документального проекта MonoKate о Екатерине Павленко, солистке группы Go_A, которая в этом году представила Украину на Евровидении. В эксклюзивном интервью певица рассказала откровенные подробности своей жизни, о тайнах, болезни и долгом пути к музыкальной карьере.

Проект состоит из двух интервью, записанных с интервалом в год. Первое – сразу после финала Национального отбора на Евровидение-2020 и второе – накануне поездки в Роттердам.

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"В этом проекте мы пытались показать ее (Екатерину Павленко) такой, какая она есть. Там много личного, поэтому для всех нас – это большая ответственность. Уже перед эфиром, пообщавшись с Катей, мы решили все-таки оставить одну из тайн за кадром, ведь певица не была готова делиться ею. Возможно, когда-то она решит рассказать об этом миру, но это должно быть ее личным решением", – рассказал автор проекта Станислав Медведев.

О чем говорила Екатерина Павленко в интервью

Певица рассказала о личных переживаниях, о проблемах в семье, о страшной болезни и, конечно, о сложном и долгом пути к музыкальной карьере. Екатерина Павленко поделилась эмоциями, когда поняла, что будет представлять Украину на главной сцене Европы, и рассказала об украинском фольклоре.

"Шансов было так мало, что я и не планировала свою жизнь дальше";

"Я считаю, что из любой ситуации можно выйти, если ты этого захочешь";

"Жалость – это последнее, что я бы хотела вызвать у людей";

"Я люблю людей, они постоянно рядом со мной. Но у меня нет полного ощущения, что меня кто-то может понять";

"Я стараюсь видеть во всем хорошее, но негатив влияет на тебя больше";

"Мне надо успокоиться, потому что меня затрагивает любая ситуация: несправедливость, нежелание людей понять друг друга";

"Эта песня ("Шум") сработала на всех и повлияло очень остро. То есть есть люди, которые просто в восторге от нее, а есть люди, которых она настолько бесит, что они не могут держать свой негатив в себе и пытаются разнести его через весь интернет. Мне кажется, искусство так и должно работать. Было бы печально, если бы кто-то просто послушал песню, сказал "Ну, норм" и выключил";

"Я не боюсь проиграть, я не боюсь, если я окажусь на улице, я вообще ничего не боюсь".

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Украинская этнофольк группа Go_A выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней SHUM. После завершения голосования жюри стало известно, что украинцы попали в финал конкурса и смогут представить свою страну на завершающем этапе шоу.

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Пока неизвестно, под каким номером выступят земляки 22 мая, – об этом сообщат перед финалом шоу. Но на пресс-конференции методом жеребьевки было определено, что коллектив Go_A выйдет на сцену во второй части шоу.

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