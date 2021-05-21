Проєкт складається з двох інтерв'ю, записаних з інтервалом у рік. Перше – одразу після фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 й друге – напередодні поїздки в Роттердам.

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"У цьому проєкті ми намагалися показати її (Катерину Павленко) такою, яка вона є. Там багато особистого, тож для всіх нас – це велика відповідальність. Уже перед ефіром, поспілкувавшись із Катею, ми вирішили все-таки залишити одну з таємниць за кадром, адже співачка не була готова ділитися нею. Можливо, колись вона вирішить розказати про це світові, але це має бути її особистим рішенням", – розповів автор проєкту Станіслав Мєдвєдєв.

Про що говорила Катерина Павленко в інтерв’ю

Співачка розповіла про особисті переживання, про проблеми в сім’ї, про страшну хворобу і звісно, про складний і довгий шлях до музичної кар’єри. Катерина Павленко поділилася емоціями, коли зрозуміла, що представлятиме Україну на головній сцені Європи та розказала про український фольклор.

"Шансів було так мало, що я й не планувала своє життя далі";

"Я вважаю, що з будь-якої ситуації можна вийти, якщо ти цього захочеш";

"Жалість – це останнє, щоб я б хотіла викликати у людей";

"Я люблю людей, вони постійно поруч зі мною. Але в мене немає повного відчуття, що мене хтось може зрозуміти";

"Я намагаюся бачити в всьому хороше, але негатив впливає на тебе більше";

"Мені треба заспокоїтися, бо мене зачіпає будь-яка ситуація: несправедливість, небажання людей зрозуміти один одного";

"Ця пісня ("Шум") спрацювала на всіх і повпливала дуже гостро. Тобто є люди, які просто в захваті від неї, а є люди, яких вона настільки бісить, що вони не можуть тримати свій негатив в собі й намагаються рознести його через весь інтернет. Мені здається, мистецтво так і має працювати. Було б сумно, якби хтось просто послухав пісню, сказав "ну норм" і виключив";

"Я не боюся програти, я не боюся, якщо я опинюсь на вулиці, я взагалі нічого не боюся".

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