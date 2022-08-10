Убиты 22 тысячи жителей, около 100 тысяч – в оккупации: вышел 10-минутный тизер "Мариуполя"

Объединение украинских продюсеров (ОУП) показало первый тизер документального фильма "Мариуполь. Неутраченная надежда". Режиссером картины выступил Максим Литвинов, а автором идеи стала Тала Пристаецкая.

Лента, как сообщают создатели проекта, покажет войну глазами обычных людей. Речь идет о том, что кино свидетельствует о российско-украинской войне украинцев, проживших в Мариуполе первый месяц вторжения.

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"Мариуполь. Неутраченная надежда": сюжет и тизер

Мариупольская журналистка Надежда Сухорукова записывала все, что видела вокруг. Собственно, на ее дневниках построен фильм.

Все, что происходит сейчас – этого не должно было произойти в 21 веке. Я хочу, чтобы люди поняли абсурдность ситуации и почувствовали, что из-за злобы, жестокости и ненависти российских кафиров погибают тысячи. Для меня важно, чтобы каждое преступление рашистов было зафиксировано, и они за все ответили,

– отметила Надежда Сухорукова.

В ленте вы не увидите ужасающих кадров войны, следовательно, не будет давления на зрителя. В картине – пять мариупольцев рассказывают свой опыт жизни в самом аду войны. Как сообщил режиссер Максим Литвинов, в картине нет закадрового голоса, постановочных кадров и нарратива.

"Это фильм-правда мирных горожан внутри войны. Они рассказывают просто и без страха, что видели, как чувствовали, что с ними происходило. Представьте, несколько недель шло системное уничтожение полумиллионного города, и эти люди находились внутри этого. Мы сознательно не ставили страшные кадры, хотя они у нас были, потому что не хотели эмоционального нагнетания", – поделился он.

Главная героиня Надя – рядовой мирный человек, никого не ненавидевший, и фильм отражает эту интонацию. "Мариуполь" может посмотреть любой и пережить, узнать то, как там было,

– дополнил Литвинов.

Продюсер фильма соучредитель ОУП, Владимир Бородянский, отметил, что фильм приводит резкость на границе добра и зла: "Он о жизни простых людей в городе, уничтожающем война. Здесь есть чудо рождения под бомбами. Есть бытие ожидания худшего в подвале филармонии. Есть шок от понимания масштабов варварства, боль потери и поиск сил, чтобы жить дальше. А главное, в нем есть мощь противостоять обстоятельствам, которые, казалось бы, должны разрушить до основания".

Когда премьера

Осенью 2022 года ленту покажут на телеканалах и ОТТ-платформах мира, продолжаются переговоры с дистрибьюторами.

"Мариуполь. Неутраченная надежда": смотрите тизер