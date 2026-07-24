Новый фильм Кристофера Нолана оказался в центре скандала

Съемки больших голливудских блокбастеров иногда заканчиваются не только премьерами, но и счетами за ремонт. Именно такая история сейчас разворачивается вокруг нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея".

Как пишет The New York Times, для съемок фильма команда арендовала почти 18-метровый корабль Glad av Gillberga, принадлежащий шведскому Вермландскому центру викингов. Сначала сотрудникам музея сообщили лишь рабочее название проекта – "Charlie's Tale". Только позже они узнали, что их корабль "будет сниматься" в новом фильме Нолана.



Корабль "Glad av Gillberga" / Фото Peter Olausson



По завершении съемок судно вернули владельцам, но не в лучшем состоянии. По словам главы центра Петера Олауссона, на корпусе появилась трещина, пришлось менять часть оснастки и заново красить корабль. После ремонта музей выставил студии счет на 6 тысяч долларов.

В центре утверждают, что денег до сих пор не получили. Из-за ремонта корабль не смог вовремя вернуться к экскурсионному сезону, а это означает еще и дополнительные убытки.

Впрочем, у Universal Pictures есть своя версия. В студии заявили, что все счета, в том числе и за ремонт, были оплачены, а сейчас пытаются выяснить, откуда возникло недоразумение.

Несмотря на это, обиды на сам фильм у владельца корабля нет. Петер Олауссон уже посмотрел "Одиссею" и говорит, что несколько раз узнал свое судно на большом экране.

Получается довольно символично: корабль пережил голливудское приключение, попал в фильм Кристофера Нолана, а теперь, похоже, еще и стал главным героем отдельной истории – уже не приключенческой, а финансовой.

На данный момент известно, что фильм "Одиссея" за первую неделю проката собрал рекордную сумму.