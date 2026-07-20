Как сообщает Variety, новый фильм Нолана "Одиссея" уже успел установить рекорд – такого старта у режиссера еще не было.

Самый успешный дебют Нолана

За первый уик-энд картина собрала 264,1 миллиона долларов в мировом прокате. Из этой суммы 124,5 миллиона пришлось на США, еще 139,6 миллиона фильм заработал на международных рынках.

Это лучший мировой старт среди всех работ Нолана. "Одиссея" обогнала "Темного рыцаря: Возрождение легенды", который в свое время дебютировал с 249 миллионами долларов, а также "Темного рыцаря" со 198 миллионами.

IMAX стал одним из секретов успеха

"Одиссея" стала первым полнометражным фильмом, который Кристофер Нолан полностью снял на камеры IMAX. Такое решение оправдало себя: почти четверть мировых кассовых сборов картина получила именно благодаря сеансам в этом формате.

Впрочем, это еще далеко не финал. "Одиссея" пока не вышла в Китае, Японии и Южной Корее, поэтому нынешние 264 миллиона долларов, скорее всего, лишь разминка.



"Одиссея": смотреть трейлер

Кстати, фильм "Одиссея" уже посмотрел Том Круз и высказал все, что думает о нем.