На опубликованном в инстаграме фото Круз стоит возле афиши "Одиссеи", держа в руках билет на сеанс. Казалось бы, обычный билет. Но когда его демонстрирует одна из крупнейших кинозвезд мира, он автоматически превращается в лучшую рекламу, которую только можно придумать.
Том Круз на просмотре фильма "Одиссея" / Фото из инстаграма звезды
Не менее красноречивой оказалась и подпись.
Вау! Крису, Эмми и всем блестящим актерам и съемочной группе. Спасибо за невероятный вечер в кинотеатре. Не могу дождаться, чтобы посмотреть его еще раз!
И если кто-то еще сомневался, стоит ли идти на новый фильм Нолана, то после такой рекомендации от Тома Круза шансов удержаться становится все меньше.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Впрочем, для самого Круза это уже давно не исключение. Актер регулярно поддерживает крупные кинопремьеры и не скрывает, что остается поклонником просмотра фильмов именно на большом экране.
Похоже, между Томом Крузом и Кристофером Ноланом давно существует взаимное профессиональное уважение. Ранее актер уже поддерживал "Оппенгеймера", а теперь настала очередь "Одиссеи". Неудивительно, что фанаты уже мечтают о дне, когда режиссер наконец пригласит Круза в свой фильм. И, честно говоря, это тот кастинг, против которого вряд ли кто-то будет возражать.
Сюжет фильма "Одиссея"
Новая "Одиссея" – экранизация одноименной поэмы Гомера, в центре которой путешествие Одиссея домой после Троянской войны. Картина собрала звездный актерский состав, а критики уже называют ее одним из самых амбициозных проектов в карьере Кристофера Нолана. И если даже Том Круз после просмотра заявляет, что хочет увидеть ее еще раз, это говорит о фильме не меньше, чем десятки рецензий.
Напомним, что уже осенью состоится премьера фильма "Диггер" с Томом Крузом в главной роли.