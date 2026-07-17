На опубликованном в инстаграме фото Круз стоит возле афиши "Одиссеи", держа в руках билет на сеанс. Казалось бы, обычный билет. Но когда его демонстрирует одна из крупнейших кинозвезд мира, он автоматически превращается в лучшую рекламу, которую только можно придумать.



Том Круз на просмотре фильма "Одиссея" / Фото из инстаграма звезды



Не менее красноречивой оказалась и подпись.

Вау! Крису, Эмми и всем блестящим актерам и съемочной группе. Спасибо за невероятный вечер в кинотеатре. Не могу дождаться, чтобы посмотреть его еще раз!

И если кто-то еще сомневался, стоит ли идти на новый фильм Нолана, то после такой рекомендации от Тома Круза шансов удержаться становится все меньше.

Впрочем, для самого Круза это уже давно не исключение. Актер регулярно поддерживает крупные кинопремьеры и не скрывает, что остается поклонником просмотра фильмов именно на большом экране.

Похоже, между Томом Крузом и Кристофером Ноланом давно существует взаимное профессиональное уважение. Ранее актер уже поддерживал "Оппенгеймера", а теперь настала очередь "Одиссеи". Неудивительно, что фанаты уже мечтают о дне, когда режиссер наконец пригласит Круза в свой фильм. И, честно говоря, это тот кастинг, против которого вряд ли кто-то будет возражать.

Сюжет фильма "Одиссея"

Новая "Одиссея" – экранизация одноименной поэмы Гомера, в центре которой путешествие Одиссея домой после Троянской войны. Картина собрала звездный актерский состав, а критики уже называют ее одним из самых амбициозных проектов в карьере Кристофера Нолана. И если даже Том Круз после просмотра заявляет, что хочет увидеть ее еще раз, это говорит о фильме не меньше, чем десятки рецензий.

Напомним, что уже осенью состоится премьера фильма "Диггер" с Томом Крузом в главной роли.