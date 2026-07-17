На опублікованому в Instagram фото Круз стоїть біля афіші "Одіссеї", тримаючи в руках квиток на сеанс. Здавалося б, звичайний квиток. Але коли його демонструє одна з найбільших кінозірок світу, він автоматично перетворюється на найкращу рекламу, яку тільки можна вигадати.



Том Круз на перегляді фільму "Одіссея" / Фото з інстаграму зірки



Не менш промовистим виявився і підпис.

Вау! Крісу, Еммі та всім блискучим акторам і знімальній групі. Дякую за неймовірний вечір у кінотеатрі. Не можу дочекатися, щоб подивитися його ще раз!

І якщо хтось ще сумнівався, чи варто йти на новий фільм Нолана, то після такої рекомендації від Тома Круза шансів утриматися стає дедалі менше.

Втім, для самого Круза це вже давно не виняток. Актор регулярно підтримує великі кінопрем'єри й не приховує, що залишається фанатом перегляду фільмів саме на великому екрані.

Схоже, між Томом Крузом і Крістофером Ноланом давно існує взаємна професійна повага. Раніше актор уже підтримував "Оппенгеймера", а тепер настала черга "Одіссеї". Не дивно, що фанати вже мріють про день, коли режисер нарешті запросить Круза до свого фільму. І, чесно кажучи, це той кастинг, проти якого навряд чи хтось заперечуватиме.

Сюжет фільму "Одіссея"

Нова "Одіссея" – екранізація однойменної поеми Гомера, у центрі якої подорож Одіссея додому після Троянської війни. Стрічка зібрала зірковий акторський склад, а критики вже називають її одним із найамбітніших проєктів у кар'єрі Крістофера Нолана. І якщо навіть Том Круз після перегляду заявляє, що хоче побачити її ще раз, це говорить про фільм не менше, ніж десятки рецензій.

Нагадаємо, що вже восени відбудеться прем’єра фільму "Діггер" з Томом Крузом у головній ролі.



