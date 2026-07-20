Як повідомляє Variety, новий фільм Нолана "Одіссея" вже встиг встановити рекорд – такого старту в режисера ще не було.
Найуспішніший дебют Нолана
За перший вікенд стрічка зібрала 264,1 мільйона доларів у світовому прокаті. Із цієї суми 124,5 мільйона припали на США, ще 139,6 мільйона фільм заробив на міжнародних ринках.
Це найкращий світовий старт серед усіх робіт Нолана. "Одіссея" випередила "Темного лицаря: Відродження легенди", який свого часу дебютував із 249 мільйонами доларів, а також "Темного лицаря" зі 198 мільйонами.
IMAX став одним із секретів успіху
"Одіссея" стала першим повнометражним фільмом, який Крістофер Нолан повністю зняв на камери IMAX. Таке рішення виправдало себе: майже чверть світових касових зборів стрічка отримала саме завдяки сеансам у цьому форматі.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Втім, це ще далеко не фінал. "Одіссея" поки не дісталася до Китаю, Японії та Південної Кореї, тож нинішні 264 мільйони доларів, найімовірніше, лише розминка.
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